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نجم الأهلي السابق: كهربا لن ينجح مع المارد الأحمر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:50 ص
نجم الأهلي السابق: كهربا لن ينجح مع المارد الأحمر
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الفجر الرياضي
 
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يرى ماهر همام، نجم الأهلي السابق، أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، لن يكون مفيدًا للأهلي.

 

وقال في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، مساء الاثنين: "كهربا لن يتماشى مع نظام النادي الأهلي، فالأهلي له نظام ووضع وكيان، بينما كهربا هوائي وتشعر أنه لديه شيء غير مظبوط".

 

من الممكن أن يرد على مدرب أو (يشوح) والأهلي يريد من لاعبيه الدخول في النظام أو الخروج من الصف والخروج سريعًا".

 

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