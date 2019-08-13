الذهب يصعد ويسجل أعلى مستوى في 6 سنوات.. بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين

قفز سعر الذهب العالمي الذهب أكثر من 1% ليصل إلى 1516.78 دولار للأوقية "الأونصة" مسجلا مستوى مرتفعا جديدا في أكثر من ست سنوات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.96% عند 1511.15 دولار في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكية، بحسب شبكة "سكاي نيوز".





وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1517.20 دولار للأوقية، ودفعت الأسهم المالية بورصة وول ستريت للهبوط مع تفادي المستثمرين الرهانات المحفوفة بالمخاطر وسط مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه غير جاهز لعقد اتفاقية تجارية مع الصين وألقى شكوكا على جولة محادثات التجارة المزمعة بين البلدين في سبتمبر، وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر.





وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، وصعدت أسعار الذهب 4% الأسبوع الماضي موسعة مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 17%.





وقال محللون إن عوائد سلبية للسندات حول العالم تعطي مزيدا من الدعم للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا لكنه يميل للاستفادة عندما تكون العوائد على الأصول الأخرى منخفضة.





ورتفعت أسعار عدد من المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة 0.7% إلى 17.05 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1427.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين حالي 0.8% إلى 852.50 دولار للأوقية.