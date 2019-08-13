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رونالدو يتغنى بزيدان: "ساعدني كثيرا في الريال"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:29 ص
رونالدو يتغنى بزيدان: ساعدني كثيرا في الريال
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الفجر الرياضي
 
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حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على مدح الفرنسي زين الدين زيدان مدربه السابق، والمدرب الحالي لريال مدريد، مشيرًا إلى أنه ساعده كثيرًا خلال فترة العمل سويًا مع الفريق الملكي.

 

وأكد رونالدو خلال تصريحاته لشبكة "DAZN، أن زيدان ساعده كثيرًا قائلا:" زيدان لقد ساعدني كثيرا أقدره بالفعل، والعمل معه جعلني مُعجبًا به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرًا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة التي عاملني بها".

 

وتابع "لقد اعتدت أن يقول لي كريس يجب أن تحظى بالراحة؛ لأن الشخص الذي سيُحدث لنا الفارق هو أنت. لقد كان صادقًا وهذا هو السبب لكونه سيظل في قلبي".

 

ونجح رونالدو في الفوز بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا مع زيدان خلال ولايته الأولى مع ريال مدريد.

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