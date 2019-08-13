خطة برشلونة الجديدة لخطف نيمار من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس برشلونة سيحسم موقف النادي النهائي من التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بارتوميو رئيس برشلونة يجرى اتصالات مكثفة مع البرازيلي أندريه كوري وهو أحد المقربين من نيمار وبيني زهيفي وكيل الأعمال الإسرائيلي الذي كان عاملا أساسيا في انضمام النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بارتوميو رئيس برشلونة سوف يعقد اجتماعا يومي 15 و16 أغسطس الحالي بمدينة ليفربول الإنجليزية مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على هامش اجتماع اللجنة الإقتصادية لأفريقيا ومن المتوقع أن حضور بيني زهيفي الوسيط الإسرائيلي للجلسة.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان اعترف بوجود مفاوضات مع بعض الأندية لبيع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.