أول تصريح من فلوكس عن أحمد عز بعد أزمته الأخيرة مع زينة

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة من فيلم "الممر" تجمعه بالفنان أحمد عز، وذلك على موقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: "حق الله... الراجل ده أنا اشتغلت معاه.. جدع في حاله ومركز في شغله بس ومحترم ومعندوش حاجة فعلا غير إنوا يشتغل وينجح.... ربنا معاه ويصلحلوا الحال".









يأتي ذلك في أعقاب تحقيق فيلم "ولاد رزق 2" أمس الأحد، أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بإيرادات قدرها 8 ملايين و400 ألف جنيه.



