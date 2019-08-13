بعد اعتذار "دياز".. بالأسماء 5 مدربين على طاولة رئيس الزمالك









وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت اعتذار الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق عن تولي المهمة الفنية للزمالك، ليخرج من الحسابات بعدما كان من أقرب المرشحين.





وعقب استبعاد الأرجنتيني رامون دياز أصبح هناك 5 مدربين مرشحين لتدريب الفريق وهم الأسباني تيتو جارسيا ، والصربي فالدان ميلوفيتشو، والبرتغالي فيريرا، والبرتغالي باتشيكو والإسباني خوان رامون لوبيز.

يذكر أن الزمالك قام بإقالة خالد جلال المدير الفني السابق للفريق على خلفية خسارة لقب الدوري المصري الممتاز.



لايزال ملف المدير الفني القادم لنادي الزمالك هو الشغل الشاغل في الوسط الرياضي المصري، حيث من المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء للإعلان عن المدرب الجديد للفريق.