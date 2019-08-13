محمد حماقي ينشر فيديو كليب عاش من شافك من الساحل الشمالي

نشر المطرب محمد حماقى، على إنستجرام، فيديو كليب جديد لأغنية "عاش من شافك" من حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وذلك بعد طرحه ألبومه الجديد "كل يوم من ده" مطلع 2019.









وتفاعل جمهور محمد حماقى على السوشيال ميديا، معلقين على الكليب: "إيه الجمال ده؟؟؟؟" و "أنت الصيف" و"ياخي آي لاف يوو سو متش.. الابدااع والفن وكل شي.. بالتوفييق يا افضل مغني" و "عظيممممم يا اسطوره" .









ألبوم "كل يوم من ده"للفنان محمد حماقى، يضم الـ "سي دى" الأول "A SIDE" منه 10 أغانٍ، وهي: "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".







