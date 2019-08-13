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دي روسي يستعد للظهور الأول مع بوكا جونيورز

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:38 ص
دي روسي يستعد للظهور الأول مع بوكا جونيورز
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وكالات
 
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بات من المقرر ظهور لاعب الوسط الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي رسميا للمرة الأولى بقميص بوكا جونيورز، خلال مباراة ألماجرو في دور الـ 32 ببطولة كأس الأرجنتين.

 

وشارك دي روسي في التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب جوستافو الفارو خلال مران اليوم الإثنين، لتصبح مسألة ظهوره كأساسي لأول مرة في مباراة رسمية مع البوكا، مسألة وقت فقط.

 

ونشر النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب وهو يبتسم مع رسالة "بداية جيدة للأسبوع".

 

وكان النجم الإيطالي قد وقع نهاية الشهر الماضي عقدا مع بطل الأرجنتين يمتد لعام 2020.

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