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كارينيو بوستا يبلغ ثاني أدوار سينسيناتي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:35 ص
كارينيو بوستا يبلغ ثاني أدوار سينسيناتي
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وكالات
 
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حجز الإسباني بابلو كارينيو بوستا، مقعده بالدور الثاني ببطولة سينسيناتي المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعد فوزه اليوم الإثنين في الدور الأول على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين نظيفتين.

 

وحسم كارينيو بوستا اللقاء بنتيجة (7-5)، و(7-6)، خلال ساعتين و18 دقيقة.

 

وبهذا سيلتقي المصنف الـ53 عالميا في الدور الثاني مع الأمريكي جون إيسنر.

 

وتأهل إيسنر لهذا الدور عقب الإطاحة بالصربي دوشان لايوفيتش بمجموعتين لواحدة بواقع (7-6)، و(1-6)، و(7-5).

 

وستكون المواجهة المقبلة هي الأولى بين اللاعبين خلال مسيرتهما.

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