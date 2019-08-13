نجم الوداد البيضاوي يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

شنّ عبد اللطيف نصير، قائد فريق الوداد البيضاوي المغربي، هجوما شديدًا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مبديا اندهاشه من قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف باعتبار فريقه منسحبا من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يُعلن عن تتويج الترجي التونسي بطلًا للمسابقة.

وقال قائد الوداد في تصريحات إذاعية " لا أعلم كيف تم حسم هذا القرار أو القوانين التي تم اعتمادها من قبل لجنة الانضباط بالكاف حتى يتم منح اللقب للترجي في النهاية".

وأضاف نصير " لم ننسحب من المباراة، طالبنا فقط بتطبيق القانون بعد تعطل تقنية الفيديو، ولم نغادر أرضية الملعب حتى يتم اتهامنا بالانسحاب، بقينا في الملعب إلى حين إعلان الحكم عن نهاية المباراة.

وكانت لجنة الانضباط، قد قررت إعلان الوداد خاسرا في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفرضت عليه على غرامة قدرها 50.000 دولار، وغرامة ثانية قدرها 15،000 دولار لاستخدام جماهيره الألعاب النارية.