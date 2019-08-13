إعادة فتح مطار هونج كونج بعد إلغاء الرحلات بسبب التظاهرات

أعيد فتح مطار هونج كونج اليوم الثلاثاء، مع تحذير مدير المطار من أن تحركات الطيران ستظل متأثرة.





وقالت الصين إن الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة التي أوقفت الرحلات الجوية في اليوم السابق قد أظهرت "براعم الإرهاب".





ووفقا لـ"رويترز"، تم نشر إخطار فتح المطار على التطبيق الرسمي للهاتف المحمول في مطار هونج كونج الدولي في الساعة 6 صباحًا "22:00 بتوقيت جرينتش ليل الاثنين"، وألقى المطار الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، باللوم على المتظاهرين في إيقاف الرحلات الجوية يوم الاثنين.





يذكر أن السبب الدقيق لإغلاق المطار لم يكن واضحًا إذ أن المتظاهرين الذين كانوا يحتلون قاعة الوصول بالمطار خلال الأيام الخمسة الماضية كانوا هادئين وغادر معظمهم المطار بعد منتصف الليل بفترة قصيرة، وظل حوالي 50 محتجًا بالمطار صباح اليوم الثلاثاء، وكان أكثر من 100 مسافر يصطفون في مكتب بيع التذاكر في كاثي باسيفيك في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، بحسب مراسل "رويترز".





وكان مطار هونج كونج أعلن أمس إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص وفق الشرطة الصينية.





وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بالأمس، إنه نظرًا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسؤولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، فقد تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهة إلى هونج كونج، ومن المقرر تسييرها من مطار القاهرة.





وكان إحتشد آلاف المتظاهرين بالأمس في مطار هونج كونج مرتدين اللون الأسود من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونج كونج، مرددين أغانٍ وشعارات وموزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت منذ يونيو الماضي.





وأكدت شرطة هونج كونج، أن عدد المتظاهرين في المطار يبلغ 5 آلاف شخص، وقال المسؤول في قسم العلاقات العامة في الشرطة كونج وينج - شونج في مؤتمر صحفي: "المعلومات التي وصلتني قبل القدوم إلى هنا تشير إلى وجود 5 آلاف متظاهر في مبنى محطة المسافرين في المطار".



