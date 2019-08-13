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هل يعطل زيدان صفقة ريال مدريد المرتقبة ؟

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:56 ص
هل يعطل زيدان صفقة ريال مدريد المرتقبة ؟
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يواصلون التفاوض لإتمام صفقة البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الملكي عرض 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز لكن مسئولي PSG فضلوا الحصول على خدمات إيسكو.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لم يوافق على طلب النادي الفرنسي بشأن إيسكو كما أن النادي الفرنسي طلب أيضاً واحد من حارسي مرمى الفريق البلجيكي تيبو كورتوا أو الكوستاريكي كيلور نافاس.


وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سبخوض اول مبارياته في الدوري الإسباني السبت المقبل عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.

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