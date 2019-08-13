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نهال عنبر تهنئ حسام الحسيني بعيد ميلاده.. ماذا قالت؟

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:42 ص
نهال عنبر تهنئ حسام الحسيني بعيد ميلاده.. ماذا قالت؟
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو، تقدم من خلاله التهنئة إلى ابنها المخرج حسام الحسيني، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت نهال عنبر في تعليقها على الفيديو : " كل سنه وانت طيب يا حسام يا ابني الغالي ويا حبيبي".

وقالت نهال في أثناء الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحن وأرجل ابن، ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه، ابن بار بوالديه، بجد ربنا يحميك يا حتة من قلبي , ربنا يخليك لينا يا بار بابوك وامك , وتحقق الفترة الجاية انجازات اكتر واكتر فى اعمالك الفنية الجميلة".

يُذكر أن المخرج والفنان حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر والعازف مجدي الحسيني.
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