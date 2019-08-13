رسالة نارية من خالد بيومي لرئيس الزمالك بعد فشل التعاقد مع "دياز"

حرص خالد بيومي المحلل الكروى على توجيه رسالة نارية الى مجلس ادارة الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور ، بسبب تعثر المفاوضات مع الارجنتينى رامون دياز ، وعدم الاستقرار على مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وكتب خالد بيومي ، عبر صفحته الشخصية على تويتر ، قائلا : " بعيدا أن الناحية الفنية لرامون دياز وهى جيدة جدا ، انما الزمالك يحتاج الى سرعة في التعاقد مع جهاز فني الوقت أصبح قصير جدا "

ومن المقرر أن يعقد مرتضي منصور ، جلسة اليوم الثلاثاء ، بمقر النادي مع نجوم الكرة القدامي لحسم ملف المدير الفنى الجديد .