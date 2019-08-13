رسالة نارية من خالد بيومي لرئيس الزمالك بعد فشل التعاقد مع "دياز"
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:24 ص
الفجر الرياضي
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حرص خالد بيومي المحلل الكروى على توجيه رسالة نارية الى مجلس ادارة الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور ، بسبب تعثر المفاوضات مع الارجنتينى رامون دياز ، وعدم الاستقرار على مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة .
وكتب خالد بيومي
، عبر صفحته الشخصية على تويتر ، قائلا : " بعيدا أن الناحية الفنية لرامون دياز
وهى جيدة جدا ، انما الزمالك يحتاج الى سرعة في التعاقد مع جهاز فني الوقت أصبح قصير
جدا "
ومن المقرر أن
يعقد مرتضي منصور ، جلسة اليوم الثلاثاء ، بمقر النادي مع نجوم الكرة القدامي لحسم
ملف المدير الفنى الجديد .
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