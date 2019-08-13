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رسالة نارية من خالد بيومي لرئيس الزمالك بعد فشل التعاقد مع "دياز"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:24 ص
رسالة نارية من خالد بيومي لرئيس الزمالك بعد فشل التعاقد مع دياز
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الفجر الرياضي
 
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حرص خالد بيومي المحلل الكروى على توجيه رسالة نارية الى مجلس ادارة الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور ، بسبب تعثر المفاوضات مع الارجنتينى رامون دياز ، وعدم الاستقرار على مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة .

 

وكتب خالد بيومي ، عبر صفحته الشخصية على تويتر ، قائلا : " بعيدا أن الناحية الفنية لرامون دياز وهى جيدة جدا ، انما الزمالك يحتاج الى سرعة في التعاقد مع جهاز فني الوقت أصبح قصير جدا "

 

ومن المقرر أن يعقد مرتضي منصور ، جلسة اليوم الثلاثاء ، بمقر النادي مع نجوم الكرة القدامي لحسم ملف المدير الفنى الجديد .

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