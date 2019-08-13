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موعد حسم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:07 ص
موعد حسم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة
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منى العوضي
 
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يحاول مسؤولو نادي برشلونة استعادة خدمات نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الذي قد أبدى رغبته في العودة مجدداً إلى "كامب نو".

 

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون وهي صفقة أغضبت كثيراً الجماهير الكتالونية.


وقالت شبكة "ESPN" الإسبانية أن اليوم الثلاثاء سوف يشهد اجتماعاً حاسماً بين برشلونة وباريس لمحاولة إعادة نيمار جونيور.

 

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة يحضر عرضاً مغرياً لضم نيمار حيث ينتظر أن يدخل البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن الصفقة بعدما فشل انضمامه لآرسنال.

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