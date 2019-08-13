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دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:49 ص
دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل
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الفجر الفني
 
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ظهرت الفنانة دينا مؤخرا فى لقاء لها مع برنامج "عرب وود" حيث كشفت لأول مرة عن سبب خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية .


وقررت دينا ان تتحدث للمرة الاولى عن هذا الأمر بعد أن ظهرت بشكل مختلف تماما لوجهها، وتحديدا أنفها .


وأوضحت دينا أنها كانت تحب شكلها كثيرا ولا يوجد به أي مشكلة، لكن تعرضها لحادث وكسر بالأنف اضطرها للخضوع إلى عملية تجميل.


يذكر أن آخر أعمال دينا مشاركتها في مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان 2018.

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