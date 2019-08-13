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موعد مباراة مصر وسلوفينيا في دور الـ16 لمونديال ناشئين اليد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:46 ص
موعد مباراة مصر وسلوفينيا في دور الـ16 لمونديال ناشئين اليد
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أحمد عصام
 
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يلتقي منتخب مصر مع منتخب سلوفينيا يوم الأربعاء 14 أغسطس في الساعة الثانية عشر ظهرا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الدور ال16 من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

 

وتذاع جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين عبر قناة تايم سبورت، وأيضا عبر قناة الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمي وقناة اليوتيوب.

 

وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، بعد الفوز على منتخبات [ المجر - السويد - الصين - كندا ]، بينما تعرض للهزيمة من منتخب فرنسا.

 

بينما تأهل منتخب سلوفينيا إلى هذا الدور بعد التأهل كمركز رابع في دور المجموعات، وذلك بعد تعرضه للهزيمة من منتخب النرويج وكرواتيا وإسبانيا، والفوز على منتخبي السعودية وتشيلي.

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