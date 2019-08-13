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بايرن ميونخ يخطط لضم نجم برشلونة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:33 ص
بايرن ميونخ يخطط لضم نجم برشلونة
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منى العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، إلى اهتمام نادي بايرن ميونيخ بضم نجم برشلونة وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

 

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بايرن ميونيخ مهتم بضم فيليب كوتينيو وقد تواصل مع مسؤولي برشلونة من أجل معرفة موقف البرازيلي مع البلوجرانا.

 

وحاولت إدارة برشلونة أن تُعير كوتينيو إلى آرسنال أو توتنهام لكن الأمر فشل بسبب رغبة اللاعب في عدم العودة مجدداً إلى الدوري الانجليزي.

 

ويعد كوتينيو من بين الأسماء المرشحة للانتقال إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار المحتملة، وذلك بعدما لم يثبت أقدامه في تشكيلة البلوجرانا وينال ثقة إرنستو فالفيردي.

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