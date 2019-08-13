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تامر حسني يهدي جمهوره مقطع فيديو من البدلة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:13 ص
تامر حسني يهدي جمهوره مقطع فيديو من البدلة
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان تامر حسني، جمهوره  مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من فيلم البدلة.

وظهر تامر حسنى بجانب الفنان أكرم حسنى خلال أحداث الفيلم وعلق قائلًا: "سيبوهولى وهاتوهلى من فيلم البدلة.. اوعدنى انك تتغير".

يذكر ان الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف.
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