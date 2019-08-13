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فرمان ناري في الزمالك بسبب "طارق يحيى"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:08 ص
فرمان ناري في الزمالك بسبب طارق يحيى
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الفجر الرياضي
 
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توعد مسئولو الزمالك بعض اللاعبين داخل الفريق بتوقيع عقوبات مغلظة عليهم بعد شكوى طارق يحيى المدير الفنى للفريق، منهم، بسبب الاستهتار خلال الفترة الماضية وعدم احترامهم للجهاز الفنى، والحضور للتدريبات متأخراً، وهو ما أدى إلى تصعيد بعض اللاعبين الناشئين.

 

 بالإضافة إلى قيام بعضهم بتسريب أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وإعلان خروج بعض اللاعبين من الحسابات، وهو لم يحدث.

 

 وتقرر توقيع غرامة مالية كبيرة على أى لاعب يتأخر عن المران، بجانب تجميده فى المباراة التالية، مهما كان الفريق فى حاجة إلى خدماته.

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