الجبهة الثورية السودانية توجه الشكر لمصر: دورها مهم في استقرار البلاد

وجهت الجبهة الثورية السودانية الشكر لمصر، قيادتها، وشعبها، على دورها المهم في قضايا التحول والاستقرار ببلاده.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير، أن الجبهة الثورية ستزور دولتي جنوب السودان وتشاد في القريب العاجل.





وتابعت الجبهة، أن مسألة المواطنة يجب أن تحظى بما تستحقه من اهتمام، مشيرًا إلى أن السلام والديموقراطية يجب أن يطبقا كحزمة واحدة، حيث فشلت بلاده في تطبيق أحدها دون الآخر، خلال السنوات الطويلة الماضية.





وشدد، على ضرورة أن يكون السودان للسودانيين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق شعارات الثورة السودانية، حيث ستشهد البلاد ترتيبات جديدة خلال الفترة المقبلة.





وشدد ممثلو قوى الحرية والتغيير، على استمرار انعقاد الاجتماعات مع الجبهة الثورية داخل وخارج الخرطوم، حتى يحدث التوافق حول اتفاق سلام دائم وحقيقي يوقف الحرب ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني.



