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مفاجآت جديدة بشأن صفقة نيمار

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:06 ص
مفاجآت جديدة بشأن صفقة نيمار
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منى العوضي
 
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كشفت تقارير تلفزيونية إسبانية، اليوم الإثنين، مفاجآت بشأن قضية نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي يريد العود إلى الدوري الإسباني هذا الصيف.

 

وأشارت قناة "كواترو" الإسبانية أن البرازيلي نيمار قريب من تحقيق رعبته وهي الانتقال إلى برشلونة ومجاورة ليونيل ميسي ولويس سواريز مجدداً.

 

 كما أوضحت القناة الإسبانية أن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض مع أن النادي يعلم بالقيمة التي يُريدها باريس سان جيرمان.

 

وتعرض نيمار للسب والشتائم من جماهير باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقهم بالدوري الفرنسي وهو الأمر الذي يؤكد عدم استمرار اللاعب هذا الصيف.

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