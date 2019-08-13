موعد مباراة السد ضد الدحيل 13 / 8 / 2019 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة بث مباشر bein sport

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري يوم الثلاثاء مواطنه فريق نادي الدحيل في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة يوم الثلاثاء السادس من شهر أغسطس الجاري.

افتتح أكرم حسن عفيف التقدم لنادي السد في الدقيقة الثلاثين قبل أن ينجح التونسي يوسف المساكني في تعديل النتيجة لنادي الدحيل عند حلول الدقيقة الرابعة والأربعين من زمن الشوط الأول.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي وقناة الكأس إتش دي 3 تعليق خليل البلوشي.