ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خطوة وحيدة تفصل الإسماعيلي عن ضم نجم الزمالك السابق

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:38 ص
خطوة وحيدة تفصل الإسماعيلي عن ضم نجم الزمالك السابق
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements


كثف مسئولو الإسماعيلي، مفاوضاتهم لضم مؤيد العجان الظهير الأيسر لفريق الوحدة السوري ولاعب الزمالك السابق.

 

وقدم الدراويش عرض جديد من أجل الحصول على خدمات مؤيد العجان ظهير الوحدة السوري، حيث عرض الإسماعيلي 200 ألف دولار لاستعارة ظهير الوحدة لمدة موسم واحد.

 

حيث يسعى الدراويش لضم اللاعب مقابل 100 ألف دولار للوحدة نظير الموافقة على إعارة اللاعب، ونفس المبلغ للعجان.

 

ورفض مسئولو الوحدة، عرض الإسماعيلي وطالبوا بالحصول على 150 ألف دولار، وهو نفس المبلغ الذي طلبه وكيل أعمال اللاعب، من أجل موكله.

 

ويدرس مجلس إدارة الإسماعيلي، خلال الساعات المقبلة، إمكانية التقدم بعرض جديد يلبي طموحات الوحدة لضم العجان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية