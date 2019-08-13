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عاجل| "جريمة بشعة".. زوج يقتل زوجته بـ"مية نار" في المنوفية وإصابة 13 آخرين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:34 ص
عاجل| جريمة بشعة.. زوج يقتل زوجته بـمية نار في المنوفية وإصابة 13 آخرين
جثة - صورة أرشيفية
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أحمد الباهي
 
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أصيب أهالي مركز منوف في محافظة المنوفية قبل قليل، بحالة من الصدمة جراء اقتحام رجل منزل أهل زوجته، بعدما نجحت في "خلعه" رسميا بحكم المحكمة.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الفجر" أن المدعو "ماجد.ق" ألقى مادة كاوية "مية نار" على زوجته وأسرتها داخل منزلهم في عزبة الشريفة التابعة للوحدك المحلية بالحامول في منوف، مما أدى إلى مصرع زوجته وإصابة 13 من الأسرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، ونقلت المتوفية والمصابين إلى مستشفى منوف العام، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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