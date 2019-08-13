عرض فيلم بغداد في خيالي ضمن مسابقة مهرجان لوكارنو

شهد مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى في سويسرا، عرض فيلم بغداد في خيالي، ضمن مسابقة الرسمية.









الفيلم يتناول قضية نبذ التطرف بكل أشكاله، وأن العنف ثقافة مجتمعية، وشارك في انتاجه ثلاث دول هي: المانيا، وسويسرا، وانجلترا.





بغداد فى خيالى من إخراج الفنان السويسري من أصل عراقي سمير جمال الدين، ويقوم ببطولته كل من هيثم عبد الرزاق وزهراء غندور وعواطف نعيم و علي دعيم وأخرون.











