ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عرض فيلم بغداد في خيالي ضمن مسابقة مهرجان لوكارنو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:27 ص
عرض فيلم بغداد في خيالي ضمن مسابقة مهرجان لوكارنو
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شهد مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى في سويسرا، عرض فيلم بغداد في خيالي، ضمن مسابقة الرسمية.


الفيلم يتناول قضية نبذ التطرف بكل أشكاله، وأن العنف ثقافة مجتمعية، وشارك في انتاجه ثلاث دول هي: المانيا، وسويسرا، وانجلترا.

بغداد فى خيالى من إخراج الفنان السويسري من أصل عراقي سمير جمال الدين، ويقوم ببطولته كل من هيثم عبد الرزاق وزهراء غندور وعواطف نعيم و علي دعيم وأخرون.


   

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية