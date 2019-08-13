اليوم.. محمود الليثي يحيى حفلا غنائياً بالساحل الشمالي

يستعد المطرب الشعبي محمود الليثى لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك اليوم الثلاثاء ثالث أيام العيد فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم الليثى عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية، ويا عم يا صياد، إذا كان قلبك كبير" وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور.









من ناحية أخرى شارك الليثى بغناء أغنية خلال الأحداث في مسلسل الواد سيد الشحات في موسم رمضان الماضي بعنوان "ولا غنخ أمون ولا 100 فرعون" أثناء احتفال "الملك خوفو" - محمد ثروت بزفافه على "ريتاج" - هنا الزاهد وسط رقص منهما إضافة إلى سيد" - أحمد فهمى و"فخر" - محمد عبد الرحمن.



