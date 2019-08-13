ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. محمود الليثي يحيى حفلا غنائياً بالساحل الشمالي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:13 ص
اليوم.. محمود الليثي يحيى حفلا غنائياً بالساحل الشمالي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يستعد المطرب الشعبي محمود الليثى لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك اليوم الثلاثاء ثالث أيام العيد فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم الليثى عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية، ويا عم يا صياد، إذا كان قلبك كبير" وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور.


من ناحية أخرى شارك الليثى بغناء أغنية خلال الأحداث في مسلسل الواد سيد الشحات في موسم رمضان الماضي بعنوان "ولا غنخ أمون ولا 100 فرعون" أثناء احتفال "الملك خوفو" - محمد ثروت بزفافه على "ريتاج" - هنا الزاهد وسط رقص منهما إضافة إلى سيد" - أحمد فهمى و"فخر" - محمد عبد الرحمن.
 

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإشراف فنى عبد الله منصور وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره فى شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية فى إطار سلسلة الأغنيات الوطنية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية