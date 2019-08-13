ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن الصفقة السادسة





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى على وشك إعلان التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد قد حدد يوم الثلاثاء المقبل من أجل الإغلان عن التعاقد مع فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إن سبب تحديد يوم الثلاثاء هو طلب النادى الهولندى أن يلعب فان دى بيك مباراة إياب أياكس مع باوك سالونيك اليونانى فى دورى أبطال أوروبا.

ويذكر أن اللاعب الهولندى الموسم الماضي إستطاع أن يثبت نفسه ويلمع مع أياكس وسجل 17 هدف وصنع 13 هدف.

ونجح الريال في ضم 5 صفقات مميزة للفريق حتى الآن في مقدمتها البلجيكي إدين هازارد.