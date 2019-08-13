ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" يواصل تصدره

يواصل ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر نجاحه ، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى متفوقا على عدد كبير من الألبومات التى صدرت خلال هذه الفترة .









ويأتى ذلك فى ظل النجاح الكبير الذى حققه الألبوم منذ صدوره قبل عدة أيام وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور خاصة وأن الألبوم يأتى بعد فترة من الغياب عن سوق الكاسيت قضاها هيثم شاكر فى التحضير لألبومه الجديد الذى حمل العديد من الأشكال الموسيقية الحديثة بجانب وجود عدد من الأغنيات الدرامية التى تميز شاكر فى تقديمها منذ ظهوره.







