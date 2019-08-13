موعد مباراة الهلال ضد الاهلي 13-8-2019 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة bein sport

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواطنه فريق النادي الاهلي على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك سعود لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.





وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان يوم الثلاثاء 6 أغسطس على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " قد إنتهت بفوز فريق نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.





سجل رباعية الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميزز في الدقائق " 15 ، 48 ، 65 " وعبد الله حافظ في الدقيقة " 82 " فيما سجل ثنائية الأهلي عمر السومة ودجانيني تافاريس في الدقائق " 6 ، 39 ".





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 2 beIN SPORTS HD 2 ويعلق عليها التونسي المخضرم عصام الشوالي وقناة الكأس إتش دي 6 ويعلق عليها سمير اليعقوبي.