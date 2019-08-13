تصريح ناري من أروى جودة عن أحمد عز

أكدت الممثلة أروى جودة، أنها كانت خائفة في البداية من العمل مع أحمد عز في مسلسل "أبو عمر المصري"، لأنه نجم كبير وهي لا تعرفه من قبل، لذا كانت تشعر بالقلق هل ستستطيع العمل معه.





وأضافت "جودة" خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، أنه كان يجعل أجواء العمل خفيفة ومرحة.





أما إياد نصار قالت إن أول عمل معه كان "مواطن X" ثم عملت معه في مسلسل "هذا المساء" موضحة أنها تعلمت منه أن تسأل المخرج عن كل التفاصيل.



