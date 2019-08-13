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تصريح ناري من أروى جودة عن أحمد عز

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:51 ص
تصريح ناري من أروى جودة عن أحمد عز
أروى جودة
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الفجر الفني
 
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أكدت الممثلة أروى جودة، أنها كانت خائفة في البداية من العمل مع أحمد عز في مسلسل "أبو عمر المصري"، لأنه نجم كبير وهي لا تعرفه من قبل، لذا كانت تشعر بالقلق هل ستستطيع العمل معه.

وأضافت "جودة" خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، أنه كان يجعل أجواء العمل خفيفة ومرحة.

أما إياد نصار قالت إن أول عمل معه كان "مواطن X" ثم عملت معه في مسلسل "هذا المساء" موضحة أنها تعلمت منه أن تسأل المخرج عن كل التفاصيل.

فيما قالت عن أحمد السقا أنها تحبه كثيرا وأي شيء يطلبه منها ستوافق عليه.
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