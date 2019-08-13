باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة بديل نيمار

يقترب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي أوشكت على الانتهاء.





وتشير تقارير صحفية لاقتراب ديبالا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان وسط اهتمام من نادي بايرن ميونيخ الألماني بضمه.





وكان ديبالا قريباً من الدوري الانجليزي بالتحديد ناديي توتنهام ومانشستر يونايتد ولكن لم تنجح مفاوضات ضمه مع انتهاء سوق الانتقالات في البريميرليج.





وقالت شبكة "راي سبورت"، أن وكيل ديبالا تواجد في العاصمة باريس أمس الأحد، وهو الأمر الذي يؤكد الأنباء التي تربط الأرجنتيني بالانتقال لفريق العاصمة الفرنسية.