نجم الأهلي يودع جماهير الفريق برسالة مؤثرة

حرص إسلام محارب، المنضم حديثًا لصفوف الجونة، على توجيه رسالة مؤثرة لجماهير ناديه السابق، الأهلي.

وقال محارب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر "أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة التي كنت متواجدًا فيها داخل أعظم نادي في الكون وكنت ضمن الكيان الكبير".

ووجه محارب، الشكر لمشجعي الأهلي مؤكدًا أن الجماهير لم تقصر مع الفريق في كل الأوقات.

وتابع محارب "بالتوفيق للاعبي الأهلي.. والحمد لله على انتقالي إلى بيتي الثاني الجونة".

وكان الأهلي قد أعلن انتقال لاعبيه إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف الجونة بشكل نهائي.