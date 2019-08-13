أمين حزب الحرية بالمنيا: تصريحات الرئيس السيسي ورسالته للشباب في يومهم العالمي تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز

قال الدكتور نور حتة، أمين عام حزب الحرية في محافظة المنيا، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورسالته للشباب في يومهم العالمي تشعرنا جميعًا بالفخر والاعتزاز، وتؤكد لنا مدى حبه واهتمامه بنا وبجميع الشباب.





واضاف حتة في تصريحات صحفية، أن ثقة الرئيس بالشباب تحمل الشباب مسئولية كبيرة على عاتقه ليكون على قدر هذه الثقة ويستطيع من خلالها أن يقدم نموذج متميز للعمل والجهد والطاقة الشبابية.





وأوضح أن الشباب اليوم يعيش طفرة نوعية في المشاركة على جميع المستويات، ويجب عليه ان يغتنم الفرصة في تقديم افضل ما لديه.