مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباصين ببني سويف

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لقي 3 اشخاص مصرعهم، في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، اثر تصادم سيارتين ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، ونقلتهم سيارات الاسعاف الى مستشفى الواسطى المركز، شمال بني سويف.



كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال المحافظة.



وبالانتقال والفحص تبين ان الحادث نتج عنه وفاة 3 اشخاص، هم: امين محمد أمين، 14 سنة وعلى مسعود شعبان، 25 سنة وعلي حسن، 4 سنوات، وأصيب 18 آخرون، جارى تحديد هويتهم وانواع اصاباتهم، وجارِ تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيفات.