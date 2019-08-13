عاجل.. فضيحة الإخواني الهارب أيمن نور التي ضربته في مقتل وأصابته بأزمة قلبية مفاجأة (التفاصيل الكاملة)

"هجوم كاسح من مجموعة شباب.. استيلائه على أموال التبرعات".. هكذا أكدت مصادر تفاصيل إصابة الإخواني الهارب أيمن نور، رئيس قنوات الشرق الإخوانية التي تدعم الإرهابين، بأزمة قلبية مفاجأة.





كان يعقد اجتماعًا مع عدد من الشباب وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، محاولة منه لاستغلالهم في خطط يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ولكن صفعه الشباب على وجهه بالهجوم عليه هجومًا كاسحًا، متهمينه باستيلائه على أموال التبرعات، ما جعله يدخل في حالة غضب شديدة وأصيب بنوبة عصبية، أسفرت عن إصابته بأزمة قلبية مفاجأة في الحال- وفقًا لمصادر.





وترددت آنباء انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بوفاة الإرهابي الهارب أيمن نور، فور وصوله مستشفى تركي، ولم يتم التأكد من حقيقة وفاته.