مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يطلب الرحيل بشكل نهائي

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسةً مع لاعب الفريق أحمد حمدي للحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويريد حمدي الحصول على موافقة من جهاز الكرة بالأهلىي على رحيله نهائياً وذلك للبحث عن عرض خارجي مناسب وسط صعوبة مشاركته مع الأحمر بالموسم الجديد.

ويرغب حمدي في الرحيل بشك نهائي وليس على سبيل الإعارة رغم رغبة مسؤولي الأهلي في استمراره وانتظار فرصته من أجل المشاركة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزاً هاماً على فريق أطلع برة السوداني بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.