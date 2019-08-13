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عاجل.. ألميريا يضم أولى صفقاته في عهد تركي آل الشيخ

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:31 ص
عاجل.. ألميريا يضم أولى صفقاته في عهد تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
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أعلن مسئولو نادي ألميريا الإسباني، عن إبرام أولى صفقاته الجديدة في عهد مالكه الجديد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي  عبر موقع التواصل تويتر، أن ألميريا تعاقد مع إيفان باليو، ونشر صورة توقيع اللاعب بحضور المصري محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وكتب اللاعب، تغريدة، وجه خلالها الشكر لتركي آل الشيخ وفريق ألميريا، متمنيًا تحقيق الأهداف مع فريقه الجديد.

ويبلغ إيفان من العمر 27 عامًا، ويلعب لمنتخب ألبانيا، كما أنه يملك الجنسية الإسبانية وانضم من قبل لمنتخب الماتادور تحت 17 عامًا.


وكان آل الشيخ قد وعد بتدعيم ألميريا بعدة صفقات قبل بداية مشوار دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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