بايرن يفوز على كوتبوس 3-1 ويتأهل إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا

فاز بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-1 على مستضيفه إينرجي كوتبوس المنافس في الدرجة الرابعة بفضل أهداف روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان وليون جوريتسكا، ليبلغ الدور الثاني بكأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وكان يمكن لبايرن، الذي يستهل مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري أمام ضيفه هيرتا برلين يوم الجمعة، إضافة المزيد من الأهداف، بعدما رد إطار المرمى فرصتين في الشوط الأول وإهداره العديد من الفرص.

وتقدم الفريق الضيف، الذي تأهل في آخر 30 مباراة خارج ملعبه في الكأس قبل هذه المواجهة، بتسديدة مباشرة من البولندي ليفاندوفسكي من مدى قريب إذ تابع ضربة رأس من كومان في الدقيقة 32.

ومع لجوء كوتبوس للدفاع كان الأمر مسألة وقت حتى يسجل بايرن هدفه الثاني.

وسدد كومان في العارضة في نهاية الشوط الأول لكنه عوض ذلك بمضاعفة الفارق في الدقيقة 65 بتسديدة منخفضة من 18 مترًا.

وحسم البديل جوريتسكا الفوز قبل خمس دقائق من النهاية قبل أن يقلص بيركان تاز الفارق من ركلة جزاء لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواجه فولفسبورج صعوبة أكبر إذ احتاج إلى الوقت الإضافي لفوز 5-3 على هالشر الذي أدرك التعادل 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتغلب بروسيا دورتموند 2-0 على أوردينجن يوم الجمعة ليحجز مكانه في الدور الثاني، فيما ودع ماينتس وأوجسبورج المنافسان في الدرجة الأولى البطولة أمام منافسين مغمورين يوم السبت.