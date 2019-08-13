محلل سياسي ليبي: الهدنة لم تصمد والمليشيات خرقتها



وشدد "الزبيدي" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "Extra News"، على أن قوات الجيش الوطني الليبي حافظت خلال الأيام الماضية على جميع النقاط التي وصلت إليها، ولم تفقد أي نقطة ولم تتقدم أيضا.



وأكد المحلل السياسي الليبي، أن "الجيش الوطني الليبي" أصبح على بعد كيلومتر واحد من أقرب تجمع سكاني في طرابلس وإذا وصل للتجمعات السكانية سوف ينهي المعركة سريعا.



قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إن اتفاق الهدنة في طرابلس لم يصمد، وقامت المليشيات الإرهابية بخرقه في أول يوم، وأعلنت إحداها عدم التزامها به، وقاموا بقصف عدد من المناطق.