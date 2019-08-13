سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13/8/2019

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار بعد أن ارتفع الريال مع زيادة الطلب من قبل المصريين من أجل أداء فريضة الحج، ونستعرض سعر الريال السعودي بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها

، وشهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان وأصبحت أسعار الريال السعودي كالتالي:

تبدء رحلة العودة من رحلات الحج اليوم الثلاثاء، ليعاود سعر