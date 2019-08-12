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شاهد.. قبطي يذبح عجل ويوزعه على المسلمين في عيد الأضحى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:55 م
شاهد.. قبطي يذبح عجل ويوزعه على المسلمين في عيد الأضحى
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نعيم يوسف
 
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بثت قناة "ten" الفضائية تقريرا عن قيام مواطن قبطي في محافظة بورسعيد، بذبح عجل، وتوزيعه على جيرانه من المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم رضانة، صاحب المائدة، إنه اعتاد على إقامة موائد إفطار في شهر رمضان مع أصدقائه المسلمين، وكان مع صديق آخر له يتولون مسؤولية الطهي نظرا لكفائتهم بها، وعندما جاء عيد الأضحى قرر ذبح عجل وتوزيعه على جيرانه من المسلمين.

وأشاد جيرانه به في حديثهم عنه في التقرير، مؤكدين أنهم لم يعتادوا على التفرقة بين مسلم ومسيحي طوال حياتهم.
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