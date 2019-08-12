مباحثات سعودية ـ إماراتية.. وتشديد على الحوار في عدن

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.





وفي لقاء آخر، بحث ولي العهد السعودي مع ولي عهد أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.





وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات والسعودية كانت ولا تزال وستظل علاقات متينة وصلبة لأنها تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من الأخوة والتضامن والمصير المشترك.





وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره الكبير للحكمة التي أبدتها الحكومة السعودية في دعوة الأطراف اليمنية في عدن إلى الحوار، مؤكداً أن هذه الدعوة تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن، وتمثل إطاراً مهماً لنزع فتيل الفتنة، وتحقيق التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ داعياً الأطراف اليمنية المتنازعة إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها هذه الدعوة للحوار والتعامل الإيجابي معها من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا.