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ضبط 15 طن دقيق مجهزة للبيع في السوق السوداء ببني سويف

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:43 م
ضبط 15 طن دقيق مجهزة للبيع في السوق السوداء ببني سويف
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احمد فتحي الدسوقي
 
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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء.

وضبطت الحملة "ج ك" احد تجار السوق السوداء قام بتجميع 290 جوال دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلديه زنه الجوال (50) كم لاعاده بيعها بغرض التربح بمركز ناصر بني سويف.

شارك فى الحملة التى أشرف عليها وصفي عبد الله مدير المديريه وبرىاسه عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وعصمت محمد وكيل مديريه التموين وعضويه احمد دياب مدير الرقابه التموينيه ورمضان معوض مدير اداره تموين المركز ونادر شفيق مدير اداره التجاره الداخليه ورضا احمد وواىل عبد اللطيف كبيري مفتشي مباحث التموين.
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