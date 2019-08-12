ضبط 15 طن دقيق مجهزة للبيع في السوق السوداء ببني سويف
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:43 م
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
Advertisements
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء.
وضبطت الحملة "ج ك" احد تجار السوق السوداء قام بتجميع 290 جوال دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلديه زنه الجوال (50) كم لاعاده بيعها بغرض التربح بمركز ناصر بني سويف.
شارك فى الحملة التى أشرف عليها وصفي عبد الله مدير المديريه وبرىاسه عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وعصمت محمد وكيل مديريه التموين وعضويه احمد دياب مدير الرقابه التموينيه ورمضان معوض مدير اداره تموين المركز ونادر شفيق مدير اداره التجاره الداخليه ورضا احمد وواىل عبد اللطيف كبيري مفتشي مباحث التموين.
Advertisements