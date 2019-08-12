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محمد بن زايد: السعودية والإمارات في خندق واحد.. والتحالف أوقف محاولة اختطاف اليمن

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:38 م
محمد بن زايد: السعودية والإمارات في خندق واحد.. والتحالف أوقف محاولة اختطاف اليمن
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، لما تمثله من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح أن ذلك يعود أيضاً لما تتسم بها سياسة المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.

ودعا ابن زايد الأطراف اليمنية لاغتنام فرصة الحوار في السعودية، واصفاً دعوة السعودية لليمنيين للحوار مهمة لنزع فتيل الفتنة مطالباً الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار. وشدد على أن العلاقة بين السعودية والإمارات متينة وصلبة وتستند على أسس راسخة، مؤكداً أنهما في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، وأن التحالف الداعم للشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن.

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