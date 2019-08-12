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فلورنتينو بيريز يفكر في خيانة زيدان.. "تفاصيل جديدة"

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:30 م
فلورنتينو بيريز يفكر في خيانة زيدان.. تفاصيل جديدة
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مني العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد يتخذ موقفاً تجاه مدرب الفريق زين الدين زيدان حال استمرت نتائجه السلبية بانطلاقة الموسم الجديد.

ظهر ريال مدريد بصورة مقلقة خلال المباريات الودية التي خاضها مؤخراً وكانت آخرها أمام روما حيثُ خسر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما وقبلها تلقى الفريق سباعية من أتلتيكو في مفاجأة من العيار الثقيل.

وعاد زيدان مع نهاية الموسم الماضي لقيادة ريال مدريد بعدما اهار النيرينجي مع جولين لوبيتيجي وبعده سانتياجو سولاري وكانت عودته بمثابة أمل جديد للمدريديستا إلا أن هناك قلق كبير من شكل الفريق في الوديات هذا الصيف.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن بيريز يشعر بالإحباط من مستوى الريال مع زيدان ويتوقع أن تتم إقالته حال استمرار الوضع في الموسم الجديد 2019/2020.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يضع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق الأسبق على رأس المرشحين لقيادة الأبيض حال رحيل الفرنسي زيدان.
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