عضو الصحفيين العرب: "على الإعلام مساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب"
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:20 م
الفجر الفني
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قال الصحفي والإعلامي العراقي قاسم عبد الكريم، عضو اتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين العراقيين، أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير في تلك الفترة، وأن على الجميع التكاتف لمواجهة كافة التحديات، والقضاء على الفتن في هدد من الدول، ومواجهة الإرهاب بمنتهى الحسم والقضاء عليه بشسكل كامل.
وقال قاسم عبد الكريم، أن الإعلام والصحافة بكافة أشكالها تحمل على عاتقها دور كبير، وأنها شريكة مع دولها في تحمل مسئولية مواجهة الإرهاب، من خلال الدور التوعوي الذي يقوم به الإعلام من صحافة وراديو وتليفزيون وصفحات السوشيال ميديا الخاصة بكافة الهيئات ووسائل الإعلام.
ودعى قاسم، كافة نقابات الصحافة في العالم العربي لعقد اجتماع في أقرب وقت، لبحث كيفية مساندة ودعم الدول العربية في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي فترة إعلام الحرب وإعلام المسئولية.
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