بلومبرج: أرامكو السعودية أكثر الشركات ربحية في العالم رغم تراجع أرباحها

حافظت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" على مكانتها كأكثر الشركات ربحية في العالم رغم تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي وتراجع أسعار النفط العالمية.









وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أرباح "أرامكو" المملوكة للدولة السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 9ر46 مليار دولار، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية، مضيفة أن الشركة وزعت أغلب صافي أرباحها على المساهمين لتتفوق على الشركات العملاقة الأخرى في العالم مثل آبل للإلكترونيات وأمازون للتجارة الرقمية وكذلك شركات النفط العالمية العملاقة مثل شل وبي بي والتي تعاني من تراجع كبير في أرباحها نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط.





وقال خالد الدباغ كبير نواب الرئيس للشئون المالية والتخطيط والتطوير في "أرامكو" لوكالة بلومبرج "لدينا بعض أكبر الاحتياطيات وأكثر إنتاجية في العالم" مضيفا أن إعلان الشركة لنتائجها المالية في ظل أسعار النفط المنخفضة "دليل على مرونتنا" وقدرة الشركة على التعامل مع مختلف الظروف





وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم نتائجها نصف السنوية، قبل الطرح المنتظر لأسهمها في الأسواق العالمية، والمنتظر أن يكون أكبر طرح في تاريخ أسواق العالم.