البورصة الأمريكية تغلق على تراجع وسط موجة مبيعات واسعة

تسبب الموجة البيعية التي ضرب البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات بتراجع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1%.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 391.00 نقطة، أو 1.49 بالمئة، إلى 25896.44 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 35.96 نقطة، أو 1.23 بالمئة، ليغلق عند 2882.69 نقطة.



