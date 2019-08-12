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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع وسط موجة مبيعات واسعة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:14 م
البورصة الأمريكية تغلق على تراجع وسط موجة مبيعات واسعة
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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تسبب الموجة البيعية التي ضرب البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات بتراجع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1%.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 391.00 نقطة، أو 1.49 بالمئة، إلى 25896.44 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 35.96 نقطة، أو 1.23 بالمئة، ليغلق عند 2882.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 95.73 نقطة، أو 1.2 بالمئة، إلى 7863.41 نقطة.
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