سبح من ياقوت والخيوط ذهب وفضة.. شاهد مقتنيات الأمير محمد علي (صور وفيديو)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:15 م
حسام زيدان
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التقت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية بالدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، على هامش معرض "يا رايحين للنبي الغالي" والذي انطلق وسيستمر لمدة شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
قال بدوي في تصريحات لـ"الفجر"، إن أبرز القطع بالمعرض الذي يضم عدد من القطع الأثرية النادرة مجموعة من "السبح" الخاصة بالأمير محمد علي توفيق وأسرته.
وأشار بدوي إلى أن السبح منها واحدة من الكريستال النقي، وأخرى من العقيق، وثالثة من خشب الصندل، وأخرى من الأبنوس، وتعد أبرزها سبحة من حجر النجوم، وأخيرة من حجر اليسر وهو أحد أند الأحجار الكريمة.
وأضاف أن السبح كلها ذات دلايات وخيوط من الذهب أو الفضة، وتعد كل مسبحة من هذه السبح قطعة أثرية نادرة لا تقدر بثمن.
وتابع مدير عام متحف قصر المنيل أن السبح ضمن معرض مؤقت أطلقه المتحف بمناسبة عيد الأضحى، والذي يأتي ضمن سلسلة المعارض المؤقتة التي يحرص المتحف على عرض نوادر مقتنيات الأمير من خلالها.
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